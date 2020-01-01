«فيها نيابة عسكرية».. وزير التنمية المحلية يحذر من «البناء خلال العيد»

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة جميع الأوضاع بالمحافظات خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.وقال شعراوي إن التقرير أشار إلى أن الحالة العامة في جميع المحافظات مستقرة حتى ظهر اليوم الجمعة، مؤكدا أهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن لملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي محاولة لارتكاب أي مخالفة.وشدد على ضرورة استمرار توجيه المحافظين للأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات بناء أو التعدي على أراضي الدولة والتعامل معها بحسم على الفور بالإزالة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء.وأشار إلى ضرورة متابعة المحافظين للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا واستمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات طوال أيام العيد.ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات بالوزارة باستمرار المتابعة والتنسيق المستمر مع غرف العمليات بالمحافظات علي مدار أيام عيد الأضحي والتواصل مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في حالة حدوث أي طوارئ.