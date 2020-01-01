394 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 62 حالة تعافٍ جديدة بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جراء الفيروس.وذكرت الصحة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين بلغ 8796 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 6351، وارتفعت حالات الوفاة إلى 85 حالة.