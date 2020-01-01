1785 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسجيل 1785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و4 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 70379 حالة، و503 حالات وفاة، منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد في فبراير الماضي، في حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ويبدأ توزيع "منحة كورونا" المالية على الإسرائيليين، الأسبوع المقبل، بعد مصادقة الحكومة عليها خلال اجتماعها الأسبوعي، الذي عقد الأحد الماضي.وتبلغ ميزانية منحة كورونا، والتي اقترحها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نحو 6.5 مليار شيكل، يتم توزيعها على كل الأسر والأفراد في إسرائيل، المتضررين من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي "كوفيد-19".