طائرة مسيرة تستهدف شركة محروقات لتحرير الشام

استهدفت طائرة مسيرة، اليوم الجمعة، شركة وتد للمحروقات التابعة لفصيل تحرير الشام الموالى لأنقرة بثلاثة صواريخ، أسفرت عن اندلاع حرائق.وتقع الشركة بأطراف بلدة سرمدا، فيما لم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح السبت الماضى، استهداف طائرة مسيرة لسوق بيع المحروقات التابعة لشركة وتد في بلدة سرمدا الواقعة بريف إدلب الشمالي، حيث جرى استهداف السوق بعدة ضربات من قبل الطيران المذخر، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.