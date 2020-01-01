عمر الشناوي يهنئ متابعيه بعيد الأضحى بصحبة «سنسن» (فيديو)

هنأ الفنان عمر الشناوي، متابعيه، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر عمر الشناوي مقطع فيديو يجمعه بابنه، وعلق عليه قائلا: "سنسن بيعيد عليكم كل سنة وأنتم بألف صحة وسلامة"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.عمر الشناوي شارك في موسم رمضان 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري وأحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، محمد جمعة‎.‎