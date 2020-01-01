إصابة شابين فى انقلاب سيارة ملاكى بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عند أحد الكباري الواصلة بين شارع محمد علي ومحور أم كلثوم، ونتج عن الحادث إصابة شابين دون وقوع وفيات.وقال شهود عيان لـ"الدستور" إن السيارة سقطت في الترعة بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق واصطدامه بالسور الحديدي على الكوبري، مشيرين إلى أن السيارة كان يستقلها شابان.وأضافوا أن السرعة الزائدة هي سبب الحادث، وأنه تم استخراج الشباب من السيارة بإصابات مختلفة دون حالات وفاة، فيما تم إخطار شرطة النجدة وحي أول لاستخراج السيارة من الترعة، وحرر محضر بالواقعة.