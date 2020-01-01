ضبط 1382 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لضبط سائقي النقل الجماعي المخالفين لقرار ارتداء الكمامة الواقية، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.. عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1382) سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.