وزير الجيش الإسرائيلي يوجه بتدمير البنية التحتية للبنان

وجه بيني جانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بتدمير البنية التحتية للبنان حال شن حزب الله اللبناني هجوما ضد إسرائيل، للرد على مقتل أحد كوادره في غارة إسرائيلية على سوريا.وأعطى "جانتس" تعليمات لقيادات الجيش الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية اللبنانية، حال نفذ حزب الله أي هجوم انتقامي، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.وأكد مسئول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن رد الجيش على تنفيذ حزب الله عملية ضدهم لن يكون عاديًا سواء تجاه لبنان أو حزب الله.ووقع سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ونظيره الأمريكي، اتفاقا ينص على استخدام مشترك لصواريخ "ثاد" الأمريكية، ومنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، خلال حالة الطوارئ لدى تل أبيب.