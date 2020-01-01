رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

وزير الجيش الإسرائيلي يوجه بتدمير البنية التحتية للبنان

الجمعة 31/يوليه/2020 - 01:04 م
بيني جانتس
بيني جانتس
سارة الشلقاني
طباعة
وجه بيني جانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بتدمير البنية التحتية للبنان حال شن حزب الله اللبناني هجوما ضد إسرائيل، للرد على مقتل أحد كوادره في غارة إسرائيلية على سوريا.

وأعطى "جانتس" تعليمات لقيادات الجيش الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية اللبنانية، حال نفذ حزب الله أي هجوم انتقامي، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

وأكد مسئول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن رد الجيش على تنفيذ حزب الله عملية ضدهم لن يكون عاديًا سواء تجاه لبنان أو حزب الله.

ووقع سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ونظيره الأمريكي، اتفاقا ينص على استخدام مشترك لصواريخ "ثاد" الأمريكية، ومنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، خلال حالة الطوارئ لدى تل أبيب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما الدعاء الذي يقوله المُضحّى عند ذبح أضحيته؟.. «الأزهر» يجيب

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

«كهربا» يكشف تفاصيل جديدة عن فبركة برنامج «رامز مجنون رسمى» (فيديو)

المفتي لـ«الدستور»: من أفطر مع الأذان الخاطئ اليوم صح صومه

الصور

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى في العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

الأكثر قراءة

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر.. كيفية صلاة العيد في المنزل

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

سر شيريهان.. هكذا واجهت أشهر الشائعات في حياتها: «وفاتها وزواجها عرفيًا»

أسرار الحج في البحر الأحمر.. مصريون يقفون أعلى جبل حميثرة في يوم عرفة

«طقوس الفاطميين».. كيف احتفل المصريون بعيد الأضحى قبل 1000 عام؟

نجم الساعة

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

منوعات

59 % من الروس يثقون فى بوتين

بـ6 سنوات.. النساء أطول عمرًا من الرجال في اليابان

ما تأثير الإجهاد في الرؤية؟

دراسة أمريكية: الأطفال يحملون فيروس كورونا أكثر من البالغين

مقالات الرأي
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
المزيد

الثقافة

غدًا.. «رحلة سعيدة» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية

الطابور الخامس للمخابرات الأمريكية في أخبار اليوم

متحف نجيب محفوظ يعود لاستقبال زواره عقب عيد الأضحى

عرض المسرحية الكوميدية «المتفائل» علي المسرح القومي غدًا