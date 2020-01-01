«شعيب» يتفقد مجزر مطروح العمومى أول أيام عيد الأضحى (صور)

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تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مجزر مطروح العمومي، لمتابعة عملية ذبح الأضاحي والاطمئنان على الإجراءات الاحترازية في أول أيام عيد الأضحى تحت إشراف مديرية الطب البيطري، تحفيزا على عدم الذبحالشوارع والحفاظ على النظافة العامة والبيئة والحد من التلوث، بحضور نواب مجلس ومدينة مطروح ومسئول الطب البيطري.وتابع محافظ مطروح ذبح الأضاحي في عنبر الذبح بالمجزر العمومي، والذي استقبل منذ الصباح وحتى الآن 30 ذبيحة.ودعا محافظ مطروح جميع المواطنين الراغبينذبح الأضاحي بالالتزام بالحفاظ على النظافة العامة والبيئة والمظهر الحضاري للمحافظة وتوقيع غرامة مالية 5 آلاف جنيه على الذبح خارج المجازر والبالغ عددها 9 مجازر بمدن المحافظة لاستقبال المواطنين مع الالتزام بعدم إلقاء البعض لمخلفات الأضاحي بالشوارع وتجميع الجلود والصوف من المجازر والأماكن المخصصة واستغلالها بما يعود بالنفع على المواطنين.