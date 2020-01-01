المونيتور: صفقة غاز أمريكية كردية تشعل الغضب التركى

أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن كبرى شركات النفط الأمريكية وقعت صفقة مع الأكراد في سوريا، بدعم كبير من الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض، ما أثار غضب الأتراك.وتابع أن شركة نفط أمريكية ذات موقع جيد ومعروفة عن كثب، وقعت اتفاقا مع الأكراد، ولم تذكر المصادر مزيدًا من التفاصيل حول الشركة، لكنها قالت إنها كانت تجري محادثات "لفترة طويلة" وأنها حصلت على ترخيص OFAC للعمل في سوريا.وأكدت المصادر أن ليندسي جراهام، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية والمقرب من الرئيس دونالد ترامب، تحدث مع مظلوم كوباني، قائد القوات الديمقراطية السورية، وطلب كوباني من جراهام أن ينقل كل تفاصيل الصفقة إلى ترامب.وخلال شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ اليوم، قال وزير الخارجية مايك بومبيو لجراهام إنه "موافق" على الصفقة، وقال "لقد استغرقت الصفقة سيناريو أطول قليلًا مما كنا نأمل، ونحن الآن في طور التنفيذ".وقالت المصادر "إن الولايات المتحدة وافقت أيضًا على توفير مصفاتين معياريتين للأكراد، لكنّهما لن يفيّ إلا بنسبة 20٪ من احتياجات التكرير.وأكد الموقع أن تركيا لا ترغب في أي دعم أمريكي للأكراد وتحاول تعطيل أي صفقة تتم لصالحهم، وقالت المصادر إن المبعوث الأمريكي الخاص للمشاركة في سوريا أبلغ تركيا بشأن صفقة النفط وأن أنقرة لم تتصرف بشكل سلبي.