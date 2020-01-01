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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لتحذير المتطاولين.. مواطن يرسم علم تركيا على الخروف قبل التضحية به

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:55 م
علم تركيا على خروف
علم تركيا على خروف
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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سادت حالة من السعادة بين المواطنين بمحافظة الغربية بعد قيام أحد المواطنين برسم علم تركيا على خروف قبل التضحية به فى إشارة إلى تطاول تركيا ومسنادتها الإرهاب.

وأكد هانى الشامى، الذى قام برسم العلم على جسد الخروف، لـ"الدستور" أن الفكرة طرأت على ذهنه فجر اليوم وقبل ذبح الخروف بعدما شاهد نشرة الأخبار مشيرا أن أردوغان يتطاول على أسياده من العرب.

وكشف عن ذلك قائلا: قمت برسم العلم على جسد الخروف وعندما تم الذبح فوجئت بكم كبير من التصفيق والتهليل من جانب الأهالى، مشددا أن مصر خط أحمر ومن يتطاول عليه سيلقى نفس مصير الخروف.

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