لتحذير المتطاولين.. مواطن يرسم علم تركيا على الخروف قبل التضحية به

سادت حالة من السعادة بين المواطنين بمحافظة الغربية بعد قيام أحد المواطنين برسم علم تركيا على خروف قبل التضحية به فى إشارة إلى تطاول تركيا ومسنادتها الإرهاب.وأكد هانى الشامى، الذى قام برسم العلم على جسد الخروف، لـ"الدستور" أن الفكرة طرأت على ذهنه فجر اليوم وقبل ذبح الخروف بعدما شاهد نشرة الأخبار مشيرا أن أردوغان يتطاول على أسياده من العرب.وكشف عن ذلك قائلا: قمت برسم العلم على جسد الخروف وعندما تم الذبح فوجئت بكم كبير من التصفيق والتهليل من جانب الأهالى، مشددا أن مصر خط أحمر ومن يتطاول عليه سيلقى نفس مصير الخروف.