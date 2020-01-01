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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مجزر كفرسعد ببنها أول أيام عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:53 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مجزر كفرسعد بمدينة بنها في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبح داخل المجازر والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بنها بالتنسيق مع مدير الإدارة البيطرية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة فيروس كورونا، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية وإلزام الجزارين والمترددين على المجزر بارتداء الكمامات الواقية والقفازات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، وكذلك نقل المخلفات الناتجة عن المجزر وأعمال الذبح يوميا والتخلص الآمن منها حفاظًا على البيئة ومنعًا للتلوث.

كما تجول المحافظ بكورنيش مدينة بنها، وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في عيد الأضحى المبارك لمنع تجمعات وتواجد المواطنين على الكورنيش للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية رفعت درجة الاستعداد القصوى، وتم إغلاق كافة الطرق المؤدية للكورنيش بجميع أنحاء المحافظة وتمركزت التعزيزات الأمنية بدءا من مساء أمس لمنع تواجد أى مواطن على الكورنيش، مشيرا إلى أن جميع المسئولين ورجال الأمن متواجدون بالشارع على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات التى تهدف فى الأساس لصالح المواطن والحفاظ على صحته من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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