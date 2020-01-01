تشديد أمنى لمنع دخول شواطئ بلطيم خلال عيد الأضحى (صور)

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، تواجدًا أمنيًا مكثفًا بجميع مداخل شواطئ المدينة، وتم منع دخول الراغبين في الدخول للشواطئ إلا ملاك العشش والفلات الحاصلين على تصاريح من رئيس مدينة مصيف بلطيم.وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن مصيف بلطيم يشهد تشديدات أمنية، لمنع دخول المواطنين، حرصا على سلامتهم، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولم يسمح إلا لملاك الفلات والمقيمين بالمصيف فقط، مع منع التجمعات بالشواطئ.وأشاد المحافظ بالتواجد الأمني وبالتعاون مع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، مشيدا أيضا بالتزام المواطنين، حفاظا على صحتهم، مقدمًا لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن غرفة عمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمجالس المدن والمديريات تتابع ما تشهده المحافظة من التزام المواطنين، والحالة الأمنية، وتوافر السلع.وأكد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تابع استمرار إغلاق مداخل شواطئ مصيف بلطيم، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية بتواجد أمني مكثف بمداخل المصيف وعلى كورنيش وشواطئ المدنية وعدم السماح بالدخول من بوابة المصيف، والدخول للملاك فقط بتصريح معتمد من المدينة.وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وجه بضرورة المرور اليومي المستمر على مختلف شواطئ المدينة لمتابعة التزام المواطنين المقيمين بالتعليمات بعدم النزول على الشاطئ، ومنع التجمعات بكورنيش المدينة والحدائق العامة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حزم وشدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.