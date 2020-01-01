رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشديد أمنى لمنع دخول شواطئ بلطيم خلال عيد الأضحى (صور)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:49 م
شاطئ بلطيم
شاطئ بلطيم
عمرو الشامي
طباعة
شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، تواجدًا أمنيًا مكثفًا بجميع مداخل شواطئ المدينة، وتم منع دخول الراغبين في الدخول للشواطئ إلا ملاك العشش والفلات الحاصلين على تصاريح من رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن مصيف بلطيم يشهد تشديدات أمنية، لمنع دخول المواطنين، حرصا على سلامتهم، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولم يسمح إلا لملاك الفلات والمقيمين بالمصيف فقط، مع منع التجمعات بالشواطئ.

وأشاد المحافظ بالتواجد الأمني وبالتعاون مع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، مشيدا أيضا بالتزام المواطنين، حفاظا على صحتهم، مقدمًا لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن غرفة عمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمجالس المدن والمديريات تتابع ما تشهده المحافظة من التزام المواطنين، والحالة الأمنية، وتوافر السلع.

وأكد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تابع استمرار إغلاق مداخل شواطئ مصيف بلطيم، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية بتواجد أمني مكثف بمداخل المصيف وعلى كورنيش وشواطئ المدنية وعدم السماح بالدخول من بوابة المصيف، والدخول للملاك فقط بتصريح معتمد من المدينة.

وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وجه بضرورة المرور اليومي المستمر على مختلف شواطئ المدينة لمتابعة التزام المواطنين المقيمين بالتعليمات بعدم النزول على الشاطئ، ومنع التجمعات بكورنيش المدينة والحدائق العامة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حزم وشدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
شاطئ بلطيم
شاطئ بلطيم
تشديد أمنى لمنع دخول شواطئ بلطيم خلال عيد الأضحى (صور)
شاطئ بلطيم
شاطئ بلطيم
تشديد أمنى لمنع دخول شواطئ بلطيم خلال عيد الأضحى (صور)

موضوعات متعلقة

استقرار الأعداد.. الصحة: 46 وفاة و401 إصابة جديدة بكورونا

أضحية فاسدة.. تحذيرات من شراء مواشي «الجلالة» في عيد الأضحى

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

المفتي لـ«الدستور»: من أفطر مع الأذان الخاطئ اليوم صح صومه

الصور

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى في العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

الأكثر قراءة

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر.. كيفية صلاة العيد في المنزل

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

سر شيريهان.. هكذا واجهت أشهر الشائعات في حياتها: «وفاتها وزواجها عرفيًا»

أسرار الحج في البحر الأحمر.. مصريون يقفون أعلى جبل حميثرة في يوم عرفة

«طقوس الفاطميين».. كيف احتفل المصريون بعيد الأضحى قبل 1000 عام؟

نجم الساعة

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

منوعات

59 % من الروس يثقون فى بوتين

بـ6 سنوات.. النساء أطول عمرًا من الرجال في اليابان

ما تأثير الإجهاد في الرؤية؟

دراسة أمريكية: الأطفال يحملون فيروس كورونا أكثر من البالغين

مقالات الرأي
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
المزيد

الثقافة

غدًا.. «رحلة سعيدة» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية

الطابور الخامس للمخابرات الأمريكية في أخبار اليوم

متحف نجيب محفوظ يعود لاستقبال زواره عقب عيد الأضحى

عرض المسرحية الكوميدية «المتفائل» علي المسرح القومي غدًا