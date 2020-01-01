بدون كمامات.. أهالي كفرالشيخ يتوافدون على المجازر لذبح أضاحيهم (صور)

أقدم مئات المواطنين من أهالي كفرالشيخ، بالتوافد على المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري لذبح أضاحيهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، دون وجود أي إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا من جانب إدارة المجازر أو حتى من قبل المواطنين.وكان الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، أكد أنه تم إعلان حالة الطوارئ وقطع أجازات الأطباء البيطريين على مستوى المحافظة من أجل الاستعداد لفتح 19 مجزرا أمام المواطنين مجانا لذبح أضاحيهم وسط تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولعل أبرزها منع أي حد من المواطنين من دخول المجازر إن لم يكن يرتدي الكمامة الطبية.وحذر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، المواطنين من ذبح أضاحيهم في الشوارع لما يسببه من مظهر غير حضاري- حسب وصفه- وفرض غرامة 500 جنيه لمن يقوم بفعل ذلك، مناشدا إياهم التوجه إلي مجازر الطب البيطري والتي سيتم فتحها مجانا طوال أيام العيد.