رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تسير 28 رحلة دولية منتظمة فى أول أيام العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:41 م
مصر للطيران
مصر للطيران
أ ش أ
طباعة
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يشمل 28 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات " أثينا- باريس- فرانكفورت- لندن- ميلانو- لارناكا- أمستردام- كوبنهاجن- برلين- جوبا- ميونخ- بودابيست- الخرطوم- الشارقة- البحرين- نيويورك- دبي- أبوظبي"، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينة أبوظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين اليوم إلى هناك.

وتسير أيضا مصر للطيران رحلة داخلية إلى الغردقة وثلاث رحلات جوية إلى شرم الشيخ ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من جدة- المدينة المنورة- أبوجا- بغداد- موسكو تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2500 راكب.

موضوعات متعلقة

ما الدعاء الذي يقوله المُضحّى عند ذبح أضحيته؟.. «الأزهر» يجيب

بيان هام من «التعليم» بشأن نتيجة الثانوية العامة

أضحية فاسدة.. تحذيرات من شراء مواشي «الجلالة» في عيد الأضحى

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

الصور

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى في العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

الأكثر قراءة

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر.. كيفية صلاة العيد في المنزل

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

سر شيريهان.. هكذا واجهت أشهر الشائعات في حياتها: «وفاتها وزواجها عرفيًا»

أسرار الحج في البحر الأحمر.. مصريون يقفون أعلى جبل حميثرة في يوم عرفة

«طقوس الفاطميين».. كيف احتفل المصريون بعيد الأضحى قبل 1000 عام؟

نجم الساعة

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

منوعات

59 % من الروس يثقون فى بوتين

بـ6 سنوات.. النساء أطول عمرًا من الرجال في اليابان

ما تأثير الإجهاد في الرؤية؟

دراسة أمريكية: الأطفال يحملون فيروس كورونا أكثر من البالغين

مقالات الرأي
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
المزيد

الثقافة

غدًا.. «رحلة سعيدة» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية

الطابور الخامس للمخابرات الأمريكية في أخبار اليوم

متحف نجيب محفوظ يعود لاستقبال زواره عقب عيد الأضحى

عرض المسرحية الكوميدية «المتفائل» علي المسرح القومي غدًا