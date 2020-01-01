«مصر للطيران» تسير 28 رحلة دولية منتظمة فى أول أيام العيد

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يشمل 28 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات " أثينا- باريس- فرانكفورت- لندن- ميلانو- لارناكا- أمستردام- كوبنهاجن- برلين- جوبا- ميونخ- بودابيست- الخرطوم- الشارقة- البحرين- نيويورك- دبي- أبوظبي"، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينة أبوظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين اليوم إلى هناك.وتسير أيضا مصر للطيران رحلة داخلية إلى الغردقة وثلاث رحلات جوية إلى شرم الشيخ ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من جدة- المدينة المنورة- أبوجا- بغداد- موسكو تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2500 راكب.