«أرجل مقدسة».. رسالة البابا تواضروس اليوم

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم الجمعة 31 يوليو، الرسالة اليومية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التي تبث يوميًا للأقباط عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وجاءت رسالة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم، تحت عنوان، "أرجل مقدسة"، والذي يتحدث خلالها عن إنكار الذات وفعل الخير تشبهًا بالسيد المسيح الذي كان يجول ويصنع خيرًا.من ناحية أخرى، كانت أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ ٢٧ يونيو الماضي.وقالت الكنيسة إنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين ٣ أغسطس المقبل..