175 إصابة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الجمعة، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 21 ألفا و130 إصابة وقد تعافى منهم 18 ألفا و758 حالة وتوفى 718 حالة، مشيرا إلى وجود 100 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات منهم 16 حالة فى العناية المركزة.وذكر البيان أن أعلى الإصابات الجديدة تم تسجيلها فى العاصمة فيينا وبلغ عددها 78 حالة يليها النمسا العليا 45 حالة.