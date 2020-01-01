«البحيرة»: الأهالي ملتزمون بالإجراءات الوقائية خلال العيد

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة كثفت الحملات التموينية وتم تحرير 3260 محضرا مخالفات بقطاع التموين، فضلًا عن توفير جميع السلع الغذائية والمواد التموينية والمواد البترولية خلال أيام العيد.وأضاف "آمنة" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه لم يتم رصد أي مخالفة بخرق قرار مجلس الوزراء الخاص بصلاة العيد، والأمور تسير في إطارها الطبيعي، ومديرية الأمن تقوم بدور غير عادي لتطبيق القانون وتأمين احتفالات عيد الأضحى.وأكد أن الوعي لدى المواطن ارتفع جدًا لمجابهة كورونا، وهناك رقابة من المحافظة على كافة القطاعات، وهناك دوريات من الأجهزة الأمنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي.وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه يوجد 22 مجزرا داخل المحافظة، وهناك دوريات وحملات من التموين والصحة والطب البيطري، ولم يتم رصد حالات ذبح خارج المجازر، وجميع الأهالي ملتزمين، معقبًا: "أهالي البحيرة متجاوبين معنا في الالتزام بالإجراءات الوقائية".