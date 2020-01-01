الفلبين تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى الإصابات اليومية بكورونا

سجلت الفلبين 4 آلاف و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 93 ألفًا و354 إصابة.وذكرت وزارة الصحة في الفلبين، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا في معدل الإصابات الجديدة بالفيروس خلال يوم واحد برصد أكثر من 4 آلاف حالة.وأضافت أن 165 شخصًا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 65 ألفًا و178 متعاف، ليشكل معدل الشفاء حوالي 70% من إجمالي عدد الإصابات.وتوفي 40 شخصًا لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 2023 وفاة.