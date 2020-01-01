ملك المغرب يبعث برقيات تهنئة للملوك والرؤساء والأمراء العرب

بعث ملك المغرب الملك محمد السادس برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وتمنى ملك المغرب في برقياته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية موفور الصحة والعافية والهناء، مقرونة بأصدق دعواته لله- عز وجل- بأن يعيد هذا العيد المبارك "على أمتنا الإسلامية وهي تنعم بالأمن والسلام والرخاء".