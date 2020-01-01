6 إصابات بكورونا فى تايلاند

سجلت تايلاند ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، بين الوافدين إلى البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و310 حالات.وحذر تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة مرض "كوفيد-19" في تايلاند، أنه مع ارتفاع معدلات الإصابة بـ"كوفيد-19" في الخارج، لن تتمكن تايلاند أيضًا من الصمود والاستمرارية في خلوها من تسجيل إصابات جديدة في المجتمع المحلي بشكل دائم.وأوضح أن السلطات التايلاندية تأمل فقط في تمديد الفترة الخالية من العدوى لأطول فترة ممكنة ومن ثم التأقلم بشكل فعال مع أي تفشي عند حدوثه.