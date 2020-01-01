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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف غموض اختطاف شاب من المرج

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:53 ص
اختطاف شاب
اختطاف شاب
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجح أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة اختطاف شخص بالقاهرة ومساومة أهليته نظير دفع فدية مالية، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

كان تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (موظف - مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله (فنى شبكات - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما بتاريخ أمس، وفى وقت لاحق تلقى اتصالًا هاتفيًا من هاتف نجله أبلغه خلاله المتصل باختطاف نجله المذكور وساومه لدفع مبلغ مالى 150 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات أجهزة البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائقان - مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه حال تواجدهم بمنطقة المحاجر بدائرة مركز شرطة شبرامنت بالجيزة، وعثر بحوزتهما على (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه) والمستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما، أقرا بأنه نظرًا لسابقة قيام المجنى عليه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالى (150 ألف جنيه) بدعوى شراء قطعة آثار، فخططا لاختطافه لمساومة أهليته على دفع المبلغ المالى المشار إليه، وفى سبيل ذلك قاما باستدراجه عقب الاتصال به هاتفيًا والاتفاق معه على التقابل بالمنطقة محل الضبط بدعوى إنهاء الخلاف بينهم وديًا وأقرا بأنهما كانا فى سبيلهما لاحتجازه بذات المنطقة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بذات المبلغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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