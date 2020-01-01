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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف ملابسات واقعة التعدى على «مسن» فى الشرقية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:36 ص
مسن
مسن
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات مقطع فيديو على موقع فيسبوك، يتضمن تعدى أحد الأشخاص على مُسن بالشرقية.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تداول خبر على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن المطالبة بضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على آخر "مسن" فى الطريق العام، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بالطريق.

وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص (حاصل على معهد فنى) بالتعدى على (عامل "مسن") ويقيم كلاهما بدائرة بندر أبوكبير بمحافظة الشرقية، بالضرب والسب "بدون إصابات" بسبب الخلاف على أولوية المرور بإحدى الطرق العامة، وتم حضور الطرفان لمقر مركز شرطة أبوكبير، وأيدا ما جاء بالفحص، وأبديا رغبتهما فى التصالح والتراضى فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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