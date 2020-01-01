كشف ملابسات واقعة التعدى على «مسن» فى الشرقية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات مقطع فيديو على موقع فيسبوك، يتضمن تعدى أحد الأشخاص على مُسن بالشرقية.ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تداول خبر على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن المطالبة بضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على آخر "مسن" فى الطريق العام، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بالطريق.وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص (حاصل على معهد فنى) بالتعدى على (عامل "مسن") ويقيم كلاهما بدائرة بندر أبوكبير بمحافظة الشرقية، بالضرب والسب "بدون إصابات" بسبب الخلاف على أولوية المرور بإحدى الطرق العامة، وتم حضور الطرفان لمقر مركز شرطة أبوكبير، وأيدا ما جاء بالفحص، وأبديا رغبتهما فى التصالح والتراضى فيما بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.