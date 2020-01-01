ضبط متهم بتزوير إيصالات تحصيل رسوم بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - له معلومات جنائية) حال تواجده بأحد مواقف السرفيس الكائنة بدائرة القسم، وبحوزته (دفتر إيصالات يحوى عدد 500 إيصال تحصيل رسوم منسوب صدوره لمحافظة القاهرة "مزورة").وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على سائقى الميكروباص بأسلوب (انتحال صفة موظف بإدارة السرفيس) والاستيلاء منهم على مبالغ مالية (10 جنيهات عن كل إيصال) باستخدام الإيصالات المضبوطة بحوزته، وأضاف بتحصله على دفتر الإيصالات المضبوط بحوزته من (مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان)، حيث تم ضبطه حال تواجده بالمطبعة، وبحوزته (10 دفاتر إيصالات تحصيل رسوم بإجمالى عدد 5000 إيصال "مزورين").وبمواجهته اعترف باصطناعه دفاتر الإيصالات بالمطبعة ملكه، وتسليمها للمتهم الأول مقابل مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.