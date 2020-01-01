رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير يكشف أسباب خسارة البورصة 4.5 مليار جنيه خلال يوليو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:34 ص
خسارة البورصة
خسارة البورصة
اكرم عمران
طباعة
تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة خلال تعاملات شهر يوليو المنقضي، الذي انتهت تعاملاته يوم الأربعاء الماضي وقبل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك أمس الخميس.

وكشف تقرير حديث لإدارة البورصة، عن تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 1.53% ليسجل مستوى 10599 نقطة، فى الوقت الذى صعد فيه المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.8% ليصل إلى مستوى 1535 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100" بنسبة 4.7%، مغلقا عند مستوى 2352 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خلال مايو بنسبة 0.8%%، ما يعادل 4.5 مليار جنيه خسائر، ليسجل مستوى 585.5 مليار جنيه.

وقال محمود البنا خبير أسواق المال، إن أداء البورصة اختلف تماما عن ذى قبل وتحديدا منذ 19 مارس الماضي، حينما أعلنت البنوك عن زيادة استثماراتها بالسوق بحوالى 3،5 مليار جنيه، فضلا عن مبادرة الرئيس بتخصيص البنك المركزى لـ 20 مليارا لدعم البورصة أيضا، بالإضافة الى التعديلات الضريبية التى جربت على ضريبة الدمغة وخفضها لـ 5. 0 فى الألف، مؤكدا أن كل تلك العوامل ساهمت فى تحسن أداء السوق على مدار الشهور الأربع الماضية، وأن كان يتخلل تلك الفترة بعض التقلبات الطارئة.

وأشار البنا إلى أن التفاوت فى أداء المؤشرات جاء نتيجة عمليات تبادل المراكز الشرائية للمستثمرين، والذيناتجه الكثير منهم الى التعامل على الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة خلال الشهور الماضية، بعدما عانت من عمليات تراجع كبيرة ووصول تلك الأسهم إلى مستويات سحيقة لم تشهدها منذ إدراجها بالبورصة المصرية.

موضوعات متعلقة

الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر.. كيفية صلاة العيد في المنزل

أضحية فاسدة.. تحذيرات من شراء مواشي «الجلالة» في عيد الأضحى

استقرار الأعداد.. الصحة: 46 وفاة و401 إصابة جديدة بكورونا

ما الدعاء الذي يقوله المُضحّى عند ذبح أضحيته؟.. «الأزهر» يجيب

الصور

image description

صلاة عيد الأضحى في العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

image description

صور ودية الزمالك وطنطا

image description

مباراة الأهلي والجونة الودية

الأكثر قراءة

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2020 فى مصر.. كيفية صلاة العيد في المنزل

تهنئة عيد الأضحى 2020.. رسائل وصور وتهاني جديدة بالعيد الكبير

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

سر شيريهان.. هكذا واجهت أشهر الشائعات في حياتها: «وفاتها وزواجها عرفيًا»

أسرار الحج في البحر الأحمر.. مصريون يقفون أعلى جبل حميثرة في يوم عرفة

«طقوس الفاطميين».. كيف احتفل المصريون بعيد الأضحى قبل 1000 عام؟

نجم الساعة

أساتذة عمرو دياب يكشفون «وجهه الآخر».. هكذا أصبح نجم مصر الأول

منوعات

ما تأثير الإجهاد في الرؤية؟

دراسة أمريكية: الأطفال يحملون فيروس كورونا أكثر من البالغين

28 مليون فحص كورونا في روسيا

«الصحة العالمية»: تأثير كورونا يمتد للقلب والأوعية الدموية

مقالات الرأي
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
ماجد حبته
لماذا رفضت اليونان العرض التركى؟
المزيد

الثقافة

عرض المسرحية الكوميدية «المتفائل» علي المسرح القومي غدًا

حفل أنغام وأفلام تسجيلية.. «الثقافة» تحتفل بالعيد عبر «يوتيوب»

ثقافة الجيزة تستعرض معالم المحافظة بفيلم وثائقي

المصادر الأصلية للقرآن.. عملية اغتيال الإسلام بكتاب لـ«مستشرق بريطانى»