خبير يكشف أسباب خسارة البورصة 4.5 مليار جنيه خلال يوليو

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة خلال تعاملات شهر يوليو المنقضي، الذي انتهت تعاملاته يوم الأربعاء الماضي وقبل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك أمس الخميس.وكشف تقرير حديث لإدارة البورصة، عن تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 1.53% ليسجل مستوى 10599 نقطة، فى الوقت الذى صعد فيه المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.8% ليصل إلى مستوى 1535 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100" بنسبة 4.7%، مغلقا عند مستوى 2352 نقطة.وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خلال مايو بنسبة 0.8%%، ما يعادل 4.5 مليار جنيه خسائر، ليسجل مستوى 585.5 مليار جنيه.وقال محمود البنا خبير أسواق المال، إن أداء البورصة اختلف تماما عن ذى قبل وتحديدا منذ 19 مارس الماضي، حينما أعلنت البنوك عن زيادة استثماراتها بالسوق بحوالى 3،5 مليار جنيه، فضلا عن مبادرة الرئيس بتخصيص البنك المركزى لـ 20 مليارا لدعم البورصة أيضا، بالإضافة الى التعديلات الضريبية التى جربت على ضريبة الدمغة وخفضها لـ 5. 0 فى الألف، مؤكدا أن كل تلك العوامل ساهمت فى تحسن أداء السوق على مدار الشهور الأربع الماضية، وأن كان يتخلل تلك الفترة بعض التقلبات الطارئة.وأشار البنا إلى أن التفاوت فى أداء المؤشرات جاء نتيجة عمليات تبادل المراكز الشرائية للمستثمرين، والذيناتجه الكثير منهم الى التعامل على الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة خلال الشهور الماضية، بعدما عانت من عمليات تراجع كبيرة ووصول تلك الأسهم إلى مستويات سحيقة لم تشهدها منذ إدراجها بالبورصة المصرية.