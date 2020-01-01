إيداع 10 أطفال ضحية أعمال التسول فى دور الرعاية

أمرت نيابة مدينة نصر بإيداع الأطفال استخدمتهم ٣ سيدات في ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام دور الرعاية لحين الانتهاء من التحقيقات.وأكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام 3 سيدات بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأطفال والصبية الأحداث فى أعمال التسول بالمخالفة للقانون وترددهن على دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لمزاولة نشاطهن الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهن وبصحبتهن 10 أطفال، وبحوزتهن مبالغ مالية.وبمواجهتهن اعترفن بمزاولتهن نشاطًا إجراميًا تخصص فى استغلال أنجالهن والأطفال الهاربين من ذويهم فى أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهن من متحصلات نشاطهن الإجرامى.