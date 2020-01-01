المرأة الحديدية: صهر أردوغان يكبل مزارعى وحرفيى تركيا بالديون

وجهت رئيسة حزب الخير التركى أو كما يطلق عليها "المرأة الحديدية"، ميرال أكشنار، اتهاما لوزير الخزانة والمالية وصهر الرئيس التركى بيرات البيرق، أنه يكبل مزارعى وحرفيى تركيا بالديون.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للمرأة الحديدية قالت فيه، إن الاقتصاد يتقلب وفقا لصهر أردوغان، فى حين أن البطالة لا تنخفض ولا تنتهى.وقالت أكشنار فى الفيديو "وفقا للصهر، الاقتصاد يتقلب، لكن البطالة لا تنخفض، لا تنتهي الصعوبات المالية للمواطنين، ويزداد التضخم، الاقتصاد يتقلب، ولا يزال الحرفيون والمزارعون والصناع يسحقون بسبب الديون"، وفقا لموقع تركيا الآن.