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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الهجرة تستعرض إنجازات الدولة فى القضاء على العشوائيات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:27 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
وفاء علي
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استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف تطوير العشوائيات، وذلك خلال العدد التاسع عشر من مجلتها الشهرية الموجهة للمصريين بالخارج "مصر معاك"، والتي تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وأوضحت الهجرة في تقريرها أن ملف تطوير العشوائيات يعد من ضمن الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، انطلاقا من شعورها بالمسئولية المجتمعية تجاه المواطن المصري، والحفاظ على كرامته وآدميته وحقه في السكن الجيد.

وأشارت إلى أن أغلب الفعاليات التي تحدث خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة، حرص سيادته على القضاء على العشوائيات، وتوفير سكن وحياة كريمة وآمنة لكل مواطن فى مصر، وبشكل خاص سكان المناطق العشوائية، فوضعت الدولة خطتها للقضاء على 357 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية، وتم إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالقرار الجمهورى رقم 305 لسنة 2008 برئاسة مجلس الوزراء، وكانت أولى مهامه إعداد الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة سنة 2010، وتم تحديثها فى عام 2014 طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكدت أنه وصل عدد المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية إلى 357 منطقة بواقع 210 آلاف وحدة سكنية، وتم تطوير 298 منطقة بواقع 77 ألف وحدة، وبلغت تكلفة تطوير العشوائيات تبلغ 36 مليار جنيه وتم إنفاق 25 مليار جنيه منهم على المشروعات التى تم إنجازها.

ولفتت إلى أنه تم تعريف المناطق غير الآمنة بأنها المناطق التى تفتقد للسكن الملائم، وتفتقد المساحات الكافية للمعيشة، وتفتقد للاتصال بمياه الشرب أو بشبكة الصرف الصحي، وتفتقد للحياة الآمنة، وتحتوى على مساكن (متصدعة أو مهدمة- معرضة لحوادث السكة الحديد- مبنية على مناطق خطرة جيولوجية- مبنية على مخرات السيول- مبنية تحت خطوط الضغط العالي)، ويتم التعامل معها من خلال نقل السكان فورا لوحدات سكنية في أقرب مكان، والتعويض المادي لتوفير المسكن.

وأوضحت أنه فيما يخص مناطق الخطورة من الدرجة الثانية، فهى مساكن تم بناؤها باستخدام مخلفات مواد البناء، أو على أراضي دفن القمامة، أو منشآت متهدمة أو متصدعة، ويتم التعامل معها من خلال التعويض المادي لتوفير المسكن، وإعادة تأهيل المساكن، وإحلال المساكن بالموقع.

وأكدت أن التقسيم الثاني هو المناطق غير المخططة التي ظهرت فى غفلة من الزمن بعيدا عن الاشتراطات والتخطيط العمراني، وتوجد على مستوى 221 مدينة، بواقع 417 ألف فدان منها من 150 الى 160 ألف فدان غير مخطط، فهذه المناطق مفتقرة للشبكات والمرافق والتعامل معها يحتاج 613 مليار جنيه، يتم العمل على تطوير هذه المناطق خلال الـ10 سنوات المقبلة.

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