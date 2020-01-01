عرض المسرحية الكوميدية «المتفائل» علي المسرح القومي غدًا

تستقبل خشبة المسرح القومي بالعتبة في محافظة القاهرة٬ في الثامنة من مساء غد السبت٬ العرض المسرحي "المتفائل" وذلك في إطار عودة الروح للنشاط الفني والثقافي بعد تجمد أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك مع الالتزام بألا تتجاوز نسبة الحضور أكثر من 25 % من سعة المسرح٬ وعدم السماح بدخول المسرح بدون ارتداء الكمامات٬ والالتزام بالإجراءات الاحترازية.و"المتفائل" من إعداد وإخراج إسلام إمام عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ‎تأليف موسيقي وألحان هشام جبر٬ أشعار طارق علي٬ استعراضات ضياء شفيق٬ ديكور حازم شبل٬ ‎أزياء نعيمة عجمى٬ فوتوغرافيا السيد عبدالقادر٬ إضاءة أبوبكر الشريف٬ مخرج منفذ صفوت حجازى.والعرض من بطولة سامح حسين٬ سهر الصايغ٬ يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، تامر الكاشف، أحمد سمير، زكريا معروف، مصطفى سامى، أمجد الحجار، آيات مجدى، طارق راغب.تعد "كانديد" من أشهر روايات الفيلسوف الفرنسي فولتير، نشرت في 1759، وهي رواية تتحدث عن شاب تعلم التفاؤل منذ صغره، وشخص آخر على العكس في شديد التشاؤم٬ حيث يرى العالم أمامه مليئا بالشر ولذا لا يجب التفاؤل، وتعكس الرواية نظرة فولتير التي تتبنى عدم التفاؤل بشكل مفرط٬ والتي كانت نتيجة لسنوات الحرب التي عاشها وزلزال لشبونة الذي حدث في 1755.