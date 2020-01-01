السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتهنئة المصريين والأمة العربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": يطيب لي أن أتقدم إلى شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصرنا الغالية وعلى كل أوطان العرب والمسلمين باليمن والعزة، داعيا الله تعالى فى هذه الأيام المباركة أن يشملنا برعايته وعنايته، وأن ينعم علينا بالخير والبركة.