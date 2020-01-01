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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع سعر الغاز الطبيعي أول أيام عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:26 ص
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي
سيد ابراهيم
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ارتفع سعر الغاز الطبيعي العالمي، خلال تعاملات اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى، حسب بورصة نيويورك التجارية، وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي 1.852 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن انخفض بنسبة بلغت نحو 24 سنتًا عن الأسبوع الماضي لكل مليون وحدة حرارية.

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إﻣﺪادات الغاز، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة.

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل "ظهر"، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.

وتحتل موزمبيق المركز الأول بين الدول العشر الأولى التي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز في المياه العميقة، تليها مصر، ودولة الاحتلال، ثم تنزانيا.

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