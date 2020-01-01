رئيس وزراء العراق: نواجه تحديات تراكمات سنين ماضية

هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، المسلمين العراقيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن هذا العيد مختلفًا عن الأعوام السابقة.وقال الكاظمي في رسالته إلى المسلمين من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": يحلّ عيد الأضحى هذا العام مختلفًا عن الأعوام الماضية ونحن نواجه تحديات كثيرة وتراكمات سنين ماضية، إلا أنه لا يسعنا إلا أن نتضامن لنتخطى المحن والأزمات متطلعين لتأسيس دولة تحكم بالعدل والمساواة".واختتم، ليكن العيد فسحة أمل بغد أفضل. كل عام وأهلي وأبناء وطني العراقيين بألف خير.وعلى صعيد آخر، بلغ عدد إجمالي مصابي فيروس كورونا في العراق حتى أمس الخميس 121263 حالة في جميع أنحاء البلاد.وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت عن تسجيل 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 121263 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن تسجيل 68 حالة وفاة.وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 4671 حالة بعد تسجيل 68 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 85546 بعد تسجيل 2085 حالة شفاء اليوم أيضًا.