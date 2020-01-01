نيفين جامع: 1.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع إيطاليا

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن وفدا يضم ممثلى عدد من كبريات الشركات الإيطالية سيزور مصر خلال الفترة القريبة المقبلة لبحث إقامة شراكات صناعية وتجارية مع نظرائهم المصريين، مشيرة إلى أن الوفد الإيطالى يستهدف تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الجلود والرخام والغزل والنسيج.جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع جامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة-عبر تقنية الفيديو كونفرانس- والذى تناول سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين خلال المرحلة الحالية إلى جانب استعراض تطورات برامج التعاون التنموى بين مصر وايطاليا فى مختلف المجالات، وقد شارك فى اللقاء الدكتور فرانسيسكو بانينى رئيس المكتب التجارى الإيطالى بالقاهرة وأحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة.وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول سبل تفعيل البرامج التنموية الإيطالية فى مصر خاصة فى مجالات نقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية المتطورة وتوفير الآلات والمعدات الإيطالية للصناعة المصرية إلى جانب تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فيما يتعلق بمشروعات دعم القطاع الصناعى وتقديم برامج تدريبية ودعم فني لرفع كفاءة وتيسير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.وأشارت إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق بين الحكومتين المصرية والإيطالية لإنشاء مشروع للنقل البحري السريع (الرو-رو) بين البلدين يستهدف تسهيل حركة التجارة البينية بين مصر وإيطاليا ودول قارة أوروبا فى قطاع الحاصلات الزراعية، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات بين المسئولين فى البلدين لوضع الخطط الزمنية لتفعيل هذا الخط الملاحى.وقالت إن حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا بلغ خلال النصف الأول من العام الجارى مليار و827 مليون دولار منها 636 مليون دولار صادرات مصرية ومليار و191 مليون دولار واردات.ومن جانبه أكد جامباولو كانتيني، سفير إيطاليا بالقاهرة، عمق وتاريخية العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية خاصة فى المجال الإقتصادى، مشيرًا إلى أن إيطاليا تمثل الشريك التجارى الأول لمصر بقارة أوروبا وخامس الشركاء التجاريين على مستوى العالم.وقال إن إيطاليا تمثل محورًا هامًا لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية بالسوق الإيطالي بصفة خاصة وأسواق دول الاتحاد الأوروبي بصفة عامة كما تمثل مصر مقصدًا متميزًا لعدد كبير من المنتجات الإيطالية.واستعرض كانتينى عددا من مشروعات التعاون الإنمائي بين البلدين والتى تشمل مشروع القطن من البذرة إلى الكسوة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومشروع في مجال تجفيف الطماطم، بالإضافة إلى مشروع لدعم مزارعي التمور بواحة سيوة فضلا عن مشروع دعم مدينة الجلود بالروبيكى، والذى يمثل نقلة مهمة فى مجال تطوير صناعة دباغة وتصنيع الجلود فى مصر.