القومى للمرأة: لم نستقبل أى شكاوى خاصة بالعنف ضد المرأة أول أيام العيد

قالت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن المكتب يعطي استشارة قانونية ودعما لأى سيدة تعرضت لأي مشكلة خلال فترة العيد أو غيرها في كيفية توجهها لقسم الشرطة أو النيابة، مؤكدة أنه يجب أن يتم التحرك سريعا خلال تلك الفترة.وأضافت أمل عبد المنعم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الجمعة، أن وزارة الداخلية متواجدة في الشوارع بكثافة خلال تلك الفترة ويتم الإبلاغ عن أي حالات، لافتة إلى أنه خلال صباح أول أيام العيد لم يتم استقبال أى شكاوى، نظرا لأن أول أيام العيد لا يكون به أعداد كبيرة متواجدة في الشارع كون أنه عائلي أكثر.وأشارت إلى أنهم يعطون دعم قانوني في كيفية التحرك بعد التحرش من، حيث الذهاب لقسم الشرطة وعمل محضر، موضحة أنه من الممكن أن يتطور الموضوع ويصل إلى القضاء ويكون هناك محامى متطوع بالمجان ويرفع القضية وفقا للحالة.ونوهت مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، بأن هناك قضايا يتم الحصول على أحكام بها، قائلة: نحن نتعامل مع جميع أنواع العنف ضد المرأة ونقدم دعم شامل وكامل لأى سيدة.