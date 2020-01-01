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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يشهد أعمال ذبح الأضاحى بمجزر إهناسيا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:12 ص
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، عملية ذبح الأضاحى بمجزر إهناسيا صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، والمحاسب يحيى يسين، رئيس المدينة، وإحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن، والدكتور طارق الوكيل، مدير عام الطب البيطري، وحنان الدرباشي، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف، وإمام أحمد إمام، مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة.

وتابع المحافظ عمليات ذبح الأضاحى بوحدات الذبح بالمجزر، تحت إشراف مديرية الطب البيطرى، حيث سيتم ذبح 280 رأس ماشية "عجول"، لتوزيعها على أكثر من 47 ألف أسرة من الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، حيث يتضمن اليوم الأول ذبح 18 رأس منها 10 عجول من جمعية الأورمان، و8 من مؤسسة مصر الخير، والتي سيتم توزيع لحومها على الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات الأهلية بتلك المناطق والقرى.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير مثمنًا جهودهما الملموسة، وتعاونهما المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، وأن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاء والأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدًا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.

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