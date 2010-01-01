الدولار يتجه صوب أكبر انخفاض شهرى فى 10 سنوات

واصل الدولار انخفاضه الكبير، اليوم الجمعة، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري في عشر سنوات، إذ يخشى المستثمرون من خروج انتعاش للاقتصاد الأمريكي عن مساره بفعل صعوبات في احتواء وباء فيروس كورونا.ودعم ضعف العملة الأمريكية اليورو ليرتفع، إذ لامست العملة الأوروبية الموحدة 1.19 دولار وهو أقوى مستوياتها منذ مايو 2018، لتسجل أفضل أداء شهري منذ سبتمبر 2010.جاء ذلك في نفس اليوم الذي أظهرت فيه بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا بوتيرة سنوية 32.9 بالمائة في الربع الثاني، وهي أسرع وتيرة منذ الكساد الكبير.وتراجع مؤشر الدولار إلى 92.546 وهو مستوى لم يُسجل منذ مايو 2018.وانخفض المؤشر 4.9 بالمائة في يوليو، فيما سجل القدر الأكبر من الانخفاض في آخر عشرة أيام إذ ارتفعت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أنحاء عدد من الولايات الأمريكية فيما تشير بعض البيانات الحديثة إلى أن التعافي الاقتصادي يخسر قوة الدفع.وارتفع اليورو إلى المستوى المرتفع البالغ 1.1908 دولار قبل أن يستقر عند 1.1897 دولار، مرتفعا 0.5 بالمائة خلال الجلسة.وجرى تداول اليورو دون 1.10 دولار في مايو، لكن بعد أن اتفق قادة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على صندوق انتعاش اقتصادي حجمه 750 مليار يورو بينما سيحصلون على الدين بشكل مشترك في دفعة كبيرة للتعاون في المنطقة، أقبل العديد من المستثمرين على شراء العملة الموحدة مجددا.ومقابل الين، بلغ الدولار أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 104.195 ين وبلغ في أحدث تعاملات 104.36، ليخسر 3.3 بالمائة في الشهر الجاري.وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3143 دولار وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، وتراجع قليلا مقابل اليورو إلى 90.60 بنس.