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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خلو كورنيش النيل والحدائق بكفرالشيخ من المحتفلين بالعيد (صور)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:10 ص
الحدائق بكفر الشيخ
الحدائق بكفر الشيخ
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خلت الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل من المواطنين بمحافظة كفرالشيخ، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك لإغلاقها، في إطار الإجراءات الوقائية والصحية وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية الحاسمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تم منع الرحلات النيلية، ووجه اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والمسطحات المائية والإنقاذ النهري بتنفيذ الخطة الأمنية لتنفيذ الإغلاق التام كورنيش النيل، والحدائق والمنتزهات، وجميع مراكز الشباب والملاعب، والمنتزهات العامة، وكل جميع الحدائق، وجميع أنواع الرحلات النيلية بنهر النيل، ومنع التجمعات بمدينة دسوق.

كما خلت شواطئ مصيف بلطيم من مظاهر الاحتفال بالعيد، وغاب المواطنون على غير العادة تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ، مراقبة الكورنيش ووضعت أكمنة على مدخل المصيف، لمنع دخول أى مواطن، وترأس المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملة لمتابعة غلق جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة على مدار اليوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لمتابعة مدى التزام رواد المدينة بمختلف الشواطئ بقرار الغلق.
الحدائق بكفر الشيخ
الحدائق بكفر الشيخ
كورنيش النيل بكفر الشيخ
كورنيش النيل بكفر الشيخ
خلو كورنيش النيل والحدائق بكفرالشيخ من المحتفلين بالعيد (صور)
الحدائق بكفر الشيخ
الحدائق بكفر الشيخ
كورنيش النيل بكفر الشيخ
كورنيش النيل بكفر الشيخ
خلو كورنيش النيل والحدائق بكفرالشيخ من المحتفلين بالعيد (صور)

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