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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بالونات وأغاني شعبي».. محلات تنظم احتفالا بالعيد في دمياط

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:09 ص
احتفال بالعيد في
احتفال بالعيد في دمياط
حسام فهمي
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نظم عدد من المحال التجارية بمحافظة دمياط، احتفالات في أول أيام عيد الأضحى المبارك، في مدينة دمياط الجديدة، ووضعوا كميات من البالونات في أكياس بلاستيك وإطلاقها على الأهالي، كنوع من مظاهر الاحتفال، كما قاموا بتشغيل الاغاني الشعبية والمهرجانات.

كما قامت بعض المحال التجارية في مدينة دمياط الجديدة بوضع تصميمات لالتقاط الصور التذكارية معها في أول أيام العيد.

وشهدت شوارع الصعيدي، والصعيدي الجديد إقبالا من أهالي مدينة دمياط الجديدة في صباح أول أيام عيد الأضحى، حيث توافد الأهالي على المحال التجارية والمطاعم بينما تم غلق الشواطئ والمتنزهات العامة، وتم شن حملات الرقابة على نسب الإشغال.

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