صرف 61.7 مليون جنيه مستحقات ومعاشات للمصريين بالأردن

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلًا عن تحصيل مستحقات الضمان والمعاشات، بلغت 3 ملايين و869 ألفا و941 دولارا، أي ما يوازي 61 مليونا و788 ألفا و760 جنيها مصريا تقريبا.وقال هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كل المجالات مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي الأردني، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي (يناير - يونيو)، عن تسوية 42 شكوى وديا، وتحويل 40 للقضاء، وما زال هناك 23 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن توفير 94 فرصة عمل، واعتماد 92 عقد عمل وتأشيرات عمل.وأضاف رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه في هذا الإطار قام بنحو 4592 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات للعمال المصريين منها 119 زيارة للجهات الحكومية لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن 21 زيارة لمنشآت أصحاب الأعمال، وعقد 27 لقاءً واجتماع مع التجمعات العمالية، والرد على 4425 استفسارًا العمالة المصرية بالأردن من خلال المكتب.