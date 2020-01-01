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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

342 مليون جنيه لمتضررى كورونا بالسياحة والنسيج

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:02 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا، وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج، وأخرى، والتى تصل إلى 342 مليون و864 ألف جنيه، لنحو 295 ألفا و915 عاملا يعملون فى 3248 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزير إلى أنه بالنسبة لقطاع السياحة "خاص وعام" تم صرف 203 ملايين و697 ألف جنيه، لـ196 ألفا و309 عمال يعملون في 3050 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج "خاص وعام" تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ76 ألفا و675 عاملا، يعملون في 97 منشأة، كما تم صرف 40 مليونا و447 جنيها لـ22 ألفا و931 عاملا، يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

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