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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«تموين الهرم»: الخبز متوفر ووزن الرغيف 110 جرامات (فيديو)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:12 ص
الخبز
الخبز
ياسمين عباس
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قالت أمل إبراهيم، مديرة بإدارة تموين الهرم، إنه بناء على تعليمات وزير التموين بوضع خطة عمل للمخابز وجميع الأنشطة التموينية، فهناك بعض المخابز أخذت إجازات بنسبة 50% على كل إدارة تموينية، وكل منطقة يكون بها 50% من المخابز تعمل.

وأضافت أمل إبراهيم، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن الخبز متوفر وليس هناك أي نقص به، لافتة إلى أن هناك متابعة لجميع الأنشطة بالنسبة للمخابز، بالإضافة إلى الرقابة على وصول الدقيق المدعم إلى المخابز، والرقابة على جودة الخبز المقدم للمواطن لمنع أي تلاعب من أي صاحب مخبز.

وأوضحت أن وزن الرغيف البلدي الطري لا يقل عن 110 جرامات، وغير ذلك يتم عمل محضر للمخبز، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على العاملين بالمخابز، بالإضافة إلى وجود شهادات صحية لجميع العاملين به.

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