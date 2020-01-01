مجازر القليوبية تستقبل الأضاحي بالمجان.. والدخول بالكمامة

بدأت مجازر القليوبية، صباح اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، في استقبال المواطنين بالمجان لذبح الأضاحي وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.وفي مجازر بندر بنها استقبلت مجازر كفر الجزار وكفر سعد قرابة الـ٧٠ أضحية في الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى.وقال الدكتور محمد جودة مدير إدارة بندر بنها البيطرية إن مجزرى كفر الجزار وكفر سعد ببنها استقبلت المواطنين لذبح الأضاحي، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الجزارين والعاملين بالمجازر.وأشار إلى أنه يتم إجراء الكشف الظاهرى على الحيوانات قبل إدخالها لعنبر الذبح ثم إتمام عملية الذبح وفق الشريعة الإسلامية، وعقب ذلك يتم الكشف على اللحوم بواسطة الطبيب البيطرى للتأكد من خلوها من الأمراض وخاصة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومنها السل والبروسيلا والديدان الشريطية والحويصلات المائية وغيرها من الأمراض وجودة اللحوم وصلاحيتها للاستخدام الأدمى ليتم التصريح بتداولها ونقلها وصلاحيتها للاستخدام، لافتا الى أنه يتم إدخال الحيوانات للذبيح وفق القوانين المنظمة والقرارات الوزارية.من جانبه قال الدكتور محمد خيرى مدير مجزر كفر الجزار إن عملية الذبح داخل المجزر تتم وفق إجراءات بيئية تستهدف المحافظة على البيئة وعلى نظافة الشوارع المحيطة وإزالة أى مخلفات الذبح بشكل دورى بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر الجزار برئاسة أحمد سليمان رئيس الوحدة المحلية، وكذلك التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتسهيل العمل خلال أيام العيد.وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية والاجتماعية وتطبيق ارتداء الكمامات على مرتادى المجزر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.