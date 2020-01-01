«خامنئي» متحديًا أمريكا: لن نوقف البرنامج النووي

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن إيران لن توقف برامجها الباليستية والنووية كما تطالب الولايات المتحدة.وأضاف المرشد الإيراني، أن طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة التي تسعى لتحجيم نفوذ إيران الإقليمي، نقلا عن فضائية " سكاي نيوز ".وأشار خامنئي إلى إن الهدف من الحظر الأمريكي هو إفلاس الاقتصاد الإيراني، واعتبر سلوك أمريكا مع الشعوب صورة أشمل عن سلوك الشرطي الذي جثا على عنق رجل.