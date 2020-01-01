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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس أبانوب

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:04 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد استشهاد القديس أبانوب، الذى يعد ضمن أصغر الشهداء بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وترأس صباح اليوم الأنبا كارس، أسقف عام المحلة الكبرى وتوابعها، القداس الإلهي بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيد أبانوب بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود بمحافظة الغربية، دون حضور.

وكلمة "أبانوب" مشتقة من "بي نوب" التي تعني "الذهب"، وولد بقرية نهيسة، بمركز طلخا، في القرن الرابع، من أبوين تقيين محبين لله، هما مقارة ومريم، فقدهما وهو في الثانية عشرة من عمره، فصار حزينًا لأيام كثيرة، ودخل الصبي الكنيسة في أحد الأعياد ليجد الكاهن يحث الشعب على احتمال الضيق والاضطهاد بفرح، إذ كان دقلديانوس قد أثار الاضطهاد على المسيحيين، وبعد التناول عاد الصبي الصغير إلى بيته وكلمات الأب الكاهن تدوي في أذنيه.

عندئذ ركع الصبي أمام الله يطلب عونه، ثم قام ليسير إلى سمنود وهو متهلل ينتظر الإكليل السماوي، وأخذ الصبي الصغير يطوف المدينة التي وجد فيها الكنائس مهدمة والناس يشتمون في المسيحية، فكان يطلب من الله مساندته له، عندئذ أرسل له رئيس الملائكة ميخائيل الذي عزاه وأرشده أن ينطلق في الصباح إلى الوالي ليشهد لمسيحه، مؤكدًا له أنه سيقويه ويشفيه وسط العذابات التي يحتملها.

وبكَّرأبانوب، وانطلق إلى الوالي وصار يكلمه بجرأة وشجاعة، الذي دهش لتصرفات هذا الصبي الصغير، فصار يلاطفه بوعود كثيرة، أما الصبي فكان يشهد للإيمان الحق، اغتاظ الوالي وأمر بضربه على بطنه حتى ظهرت أحشائه، وجاء رئيس الملائكة يشفيه.

وقُطعت رأسه خارج المدينة على صخرة عالية بعد أن وقف بفرح يصلي طالبًا أن يغفر الله له خطاياه، ويتقبل روحه، وتقدم القديس يوليوس الأقفهصي وحمل جسده وكفنه، وأرسله إلى نهيسة موطن ميلاده حيث دفن هناك.

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