فيجي تعلن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا
الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:59 ص
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سجلت جمهورية جزر فيجي، اليوم الجمعة، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال وزير الصحة في فيجي إفيريمي واكاينابيت - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر 66 عاما والذي ثبتت إصابته بالفيروس عقب عودته من الهند.
كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وقال وزير الصحة في فيجي إفيريمي واكاينابيت - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إن حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر 66 عاما والذي ثبتت إصابته بالفيروس عقب عودته من الهند.
كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.