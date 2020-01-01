اليوم.. الكنيسة تحتفل بعيد رهبنة البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة ٣١ يوليو، بعيد رهبنة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ ٣٢.وهنأ عدد من الأساقفة قداسة البابا تواضروس الثاني، بمناسبة عيد الرهبنة الـ ٣٢، من بينهم الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، من خلال الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكان قد سيم قداسة البابا تواضروس الثاني، راهبًا في ٣١ يوليو عام ١٩٨٨، بيد قداسة البابا المعظم الأنبا شنوده الثالث، البطريرك الراحل، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون، باسم الراهب ثيوؤدور الأنبا بيشوى.