«الرجاء في عالم مضطرب».. كلمة البابا في لقاء شباب الأسر الجامعية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بشباب وشابات الأسر الجامعية عبر الفيديو كونفرانس (زووم)، بحضور الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.واستهل قداسته اللقاء بكلمة روحية بعنوان "الرجاء في عالم مضطرب"، ثم أجاب قداسته على عدد من أسئلة المشاركين.جدير بالذكر أن أسقفية الشباب تنظم برعاية نيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، مؤتمرًا للأسر الجامعية عبر الفيديو كونفرانس بعنوان "تعلق بي".