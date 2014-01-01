«صباح الخير يا مصر» يحتفل بذكرى ميلاد سعيد صالح

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولي المصرية، اليوم الجمعة، تقريرًا عن ذكرى ميلاد أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، الفنان "سعيد صالح".ويعد سعيد صالح واحدا من كبار نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، يتمتع بموهبة نادرة في التمثيل واشتهر خلال مسيرته بحضوره الدائم والارتجال على خشبة المسرح، حيث ولد في مثل هذا اليوم بمحافظة المنوفية عام 1938، وأتم دراسته حتى حصوله على ليسانس الآداب جامعة القاهرة عام 1960 ليبدأ بعد ذلك مشواره الفني.بدأ سعيد صالح مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي بعدد من الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح، وأبرز المسرحيات التي شارك بها في تلك الفترة مسرحية "ذات البيجامة الحمراء" مع صديقه وزميله بالمشوار الفني عادل إمام، وكانت المسرحية من بطولة "عبد المنعم مدبولى، أبوبكر عزت ونجوى سالم" ومن تأليف واقتباس سمير خفاجي وعبد الله فرغلى وأخرجها كمال ياسين.وعلى مدار مشواره الفني قدم الفنان سعيد صالح ما تجاوز الـ300 عمل فني ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية والإذاعية ورحل عن دنيانا في 1 أغسطس عام 2014 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما.