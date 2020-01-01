222 ألفا و469 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 222 ألفا و469 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الفيروس بلغ 30 ألفا و241 وتعافى 81 ألفا و632 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا.