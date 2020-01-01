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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يواصل الارتفاع من أدنى مستوى في 3 أسابيع

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:51 ص
النفط
النفط
وكالات
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، في استجابة لتراجع قياسي في النمو الأمريكي إذ يعصف فيروس كورونا بأكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم.

وارتفع خام برنت 41 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 43.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش.

وأمس الخميس، أغلق برنت منخفضا 1.9 % بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو.

وربح الخام الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 40.35 دولار بعد أن انخفض 3.3 % في الجلسة السابقة، ليرتفع عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو.

ويمضى برنت على مسار تحقيق مكاسب للشهر الرابع، بينما يتجه الخام الأمريكي صوب المكسب الشهري الثالث، وارتفع الخامان القياسيان من مستويات متدنية بلغاها في أبريل حين كان معظم العالم في إجراءات عزل عام.

لكن زيادة الإصابات مجددا وانتشارها في أنحاء العالم تبرز التهديد المستمر للطلب على النفط.

وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها زيادة الإنتاج اعتبارا من السبت القادم مضيفين نحو 1.5 مليون برميل يوميا إلى الإمدادات العالمية.

وعالميا، سادت القتامة توقعات الاقتصاد، إذ تثير زيادة الإصابات بفيروس كورونا خطر تجدد إجراءات العزل العام وتهدد أي انتعاش بحسب استطلاع أجرته رويترز شمل ما يزيد عن 500 خبير اقتصادي.

أكدت ذلك أنباء أمس الخميس عن أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة هوى بوتيرة سنوية بلغت 32.9 %، وهو أكبر تراجع في الناتج منذ بدء حفظ السجلات في 1947.

وفي ألمانيا، حدث انخفاض قياسي في الناتج، إذ انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 10.1 % على أساس فصلي في الربع الممتد بين أبريل ويونيو.

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